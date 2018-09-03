Кабинет министров Украины утвердил проект строительства подстанции "Кременская" в Луганской области. Соответствующие документы есть в распоряжении издания РБК-Украина.

Сообщается, что общая стоимость строительства составит 1,677 млрд гривен (в ценах на конец 2017), а само возведение подстанции займет год. Отметим, на данную подстанцию будут заходить линии электропередач 500 кВ "Донская-Донбасская" и 220 кВ "Кременская-Юбилейная".