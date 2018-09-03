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Правозащитники просят Гаагский суд рассмотреть преступления боевиков на Донбассе

Сегодня, 13:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Международный уголовный суд в Гааге поступило обращение о нарушении прав человека на Донбассе.

Об этом сказал председатель ОО «Восточноукраинский центр общественных инициатив» правозащитник Владимир Щербаченко, передает «Радио Свобода».

По его словам, собранные доказательства представляют собой более 100 листов свидетельств о насилии боевиков в отношении местных жителей в течение 2014-2018 годов.

В документах приведен 121 случай незаконного содержания людей на подконтрольных боевикам территориях и 17 случаев – на подконтрольных украинским властям, а также указываются не менее 40 случаев сексуального насилия.

Доклад был подготовлен правозащитными организациями – Восточноукраинским центром общественных инициатив (ВЦОИ) и Международной федерацией прав человека (FІDH).

По словам Щербаченко, офис прокурора МУС рассмотрит обращение и примет решение, подпадают ли приведенные факты под определение преступлений, согласно Римскому статуту.


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