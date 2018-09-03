Состояние Владимира Балуха крайне тяжелое

Состояние украинского активиста Владимира Балуха, который 192 дней голодает в СИЗО, крайне тяжелое, заявляет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«После физического насилия администрацией пенитенциарного учреждения он получил многочисленные побои печени, спины и головы. Это значительно ухудшило его состояние здоровья ... Владимиру сейчас жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Надеюсь, что в ближайшее время Международный комитет Красного Креста направит в него независимых медицинских работников », - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Омбудсмена обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбоньера с призывом срочно способствовать визиту врачей к заключенному Балуху.