В Минобороны подтвердили информацию о 5 пострадавших на Донбассе военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 25 сентября 2018 года, ранения получили пятеро украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отметили в Минобороны, вчера боевики 24 раза открывали огонь по позициям ООС, украинские военные несколько раз открывали огонь в ответ.

"За прошедшие сутки пятеро наших военных получили ранения различных степеней вследствие боевых действий", - сообщил Гуцуляк, добавив, что сейчас военные находятся на лечении.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 11 часов 26 сентября на Донбассе уже зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС нет