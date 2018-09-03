На Луганщине боевика приговорили к 11 годам тюрьмы

На Луганщине к 11 годам лишения свободы приговорили участника незаконного вооруженного формирования «Призрак». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что в порядке специального судебного производства Лисичанской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Луганщины, который осужден за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины) и умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украина).

«Следствием установлено, что в мае 2014 мужчина вступил в батальон территориальной обороны "Призрак" самопровозглашенной "ЛНР", подразделения которого в то время базировались на территории Лисичанска, и принимал активное участие в его деятельности. Кроме того, в июне 2016 года во время патрулирования города Новодружеска, в составе незаконного вооруженного формирования, последний, применив автоматическое огнестрельное оружие, совершил умышленное убийство местного жителя», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время с целью уклонения от уголовной ответственности участник НВФ продолжает скрываться от органов следствия и суда.

На основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств вины лица, по результатам судебного рассмотрения Лисичанский городской суд признал виновным участника НВФ в совершении преступлений и заочно приговорил к 11 годам лишения свободы.