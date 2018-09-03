Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жертвами войны на Донбассе стали свыше 35 тысяч человек. Об этом Петр Порошенко заявил во время обсуждения мероприятий по поддержке миротворческих операций ООН во время Генеральной Ассамблеи ООН.

"Согласно подсчетам, жертвами в Украине вследствие конфликта стали свыше 35 тысяч человек, включая более 10 тысяч убитых и почти 25 тысяч раненых. Количество временно перемещенных лиц в Украине превышает 1,5 млн человек", - заявил Порошенко.