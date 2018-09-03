Боевики пытаются вернуть контроль над Вольным

Боевики пытаются вернуть контроль над недавно освобожденным хутором Вольный вблизи Золотого и запугивают мирное население.

Об этом в Facebook написал замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

Так, вчера снайпер боевиков, который целый день обстреливал новые позиции ВСУ, прицельно попал в автомобиль местного жителя. Вследствие выстрела мужчина 1985 г.р. получил ранения.

В Лисичанской городской больнице ему оказана необходимая медицинская помощь. К счастью, серьезной угрозы жизни и здоровью ранение не повлекло.