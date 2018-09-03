Боевики за сутки осуществили 24 обстрела позиций сил ООС

В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, 25 сентября, пятеро украинских военнослужащих были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцевое, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщают в ООС

Кроме этого, боевики обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Гнутово с миномета калибра 82 мм