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Через КПВВ в Станице женщина пыталась пронести запрещенные товары

Сегодня, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Факт нарушения порядка перемещения товаров через линию разграничения зафиксирован пограничниками Лисичанского погранотряда в КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, пограничники Лисичанского и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы в КПВВ "Станица Луганская", "Майорское" и "Марьинка" во время досмотра личных вещей двух гражданок Украины и автомобиля, которые пытались попасть на временно оккупированную территориию Украины, обнаружили 320 литров оливкового масла, 52 килограмма сыра, партию спортивных костюмов и товары народного потребления на общую сумму почти 104 тысячи гривен.

Товары изъяты и переданы представителям фискальной службы для дальнейших процессуальных действий.


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