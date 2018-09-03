На Донбассе боевики взорвали продовольственный магазин, пострадали 5 гражданских

В одном из населенных пунктов оккупированной части Донецкой области боевики взорвали продовольственный магазин, в результате чего пострадали 5 гражданских. Об этом со ссылкой на украинскую разведку на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, продовольственный магазин взорвали российские саперы.

"В ответ на акцию активистов одного из населенных пунктов Донецкой области против показательного минирования на окраине их населенного пункта, российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четверым оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российское командование пытается переложить вину за данное преступление на "украинских диверсантов".