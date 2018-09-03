Боевики не допустили наблюдателей миссии ОБСЕ к мониторингу в четырех населенных пунктах на Донбассе. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают нарушать "школьное перемирие", обстреливая украинские позиции, в том числе и из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Кроме того, боевики продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе.

"Оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Безымянное, Вознесеновка и Новоласпа", - говорится в сообщении.

Также в СЦКК, ссылаясь на отчет миссии от 24 сентября, сообщают, что вчера в Саханке на оккупированном Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала два миномета "Поднос", установленные на оборудованной позиции с боеприпасами и подготовленные к использованию. А в Золотом ОБСЕ обнаружила признаки обустройства боевиками огневых позиций. Указанные факты являются нарушением минских договоренностей.