В штабе сообщили подробности взрыва миномета в зоне ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе во время боевых действий в канале ствола миномета "Молот" разорвалась мина, в результате чего пострадали двое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, происшествие случилось 23 сентября. Вместе с тем, в штабе не сообщается, где именно произошел взрыв.

"Двое военнослужащих (а не трое, как неверно указали отдельные средства массовой информации) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. 23 сентября во время выполнения боевого задания по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 “Молот” разорвалась мина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас сведения по факту взрыва внесены в ЕРДР, событие квалифицировано по статье 414 часть 2 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих”.

"Вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдении правил ее хранения. Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военном медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет", - говорится в сообщении.