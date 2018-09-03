В Украине снова разорвался миномет «Молот»: ранены трое военных

Трое украинских военных получили ранения в результате разрыва миномета «Молот».

Об этом заявил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Тригуб, передает Радио Свобода.

По его словам, пострадавшие доставлены в госпиталь, состояние их оценивается как удовлетворительное. Относительно инцидента проводят служебное расследование, отметил представитель пресс-центра.

Ранее об этом сообщила сокоординатор «медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова.

Миномет «Молот» производит киевский завод «Маяк», который входит в концерн «Укроборонпром».

В июле 2016 на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области в результате взрыва миномета погибли двое и были ранены десять военных. Тогда военная прокуратура установила, что взрыв произошел «из-за нарушения обращения с оружием». И отметила, что в ходе учений использовались боеприпасы 1975 и 1960 г. года выпуска. А уже в сентябре 2016-го армейцы получили еще 200 новых минометов «Молот».

После этого произошло еще несколько случаев взрывов минометов «Молот» со смертельным и травматическими последствиями: в том числе двое бойцов погибли в донецкой Новомихайловке, трое - в марте 2017 года в Авдеевке.