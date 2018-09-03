Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине

В Украине сегодня, 25 сентября, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 25 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того сообщается, что ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе от 0 до -5.

"По Киевской области ночью 26 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 25 сентября 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +17.