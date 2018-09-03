Боевики за сутки 27 раз обстреливали позиции ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковськое, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьика, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе Гнутово. Минометы 120-го калибра применил вблизи Южного, что на горловском направлении.

По опорному пункту наших войск возле Крымского на луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты.

Во время боевых действий потерь среди личного состава ОС нет.

По данным разведки, в течение суток один оккупант уничтожен, четверо ранены.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино.