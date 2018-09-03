"ЛНРовец" "Леший" заочно получил 9 лет тюрьмы

Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинения в отношении боевика "ЛНР", который заочно приговорен к 9 годам лишения свободы, передает пресс-служба ведомства.

Весной 2014 года житель Луганщины вступил в ряды вооруженного подразделения "ЛНР" - так называемого "батальона специального назначения" "Леший". Мужчина дежурил на блокпосте на автомобильной трассе "Луганск - Алчевск", охранял склады обеспечения "ЛНР", расположенных в Луганске. Кроме того, злоумышленник хранил боеприпасы к пистолету Макарова.

Сейчас боевик продолжает скрываться от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

На основании собранных в ходе досудебного расследования неоспоримых доказательств вины лица по результатам специального судебного производства Лисичанским городским судом последний признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины, и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.