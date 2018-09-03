На шахте «Лисичанскуголь» погиб горняк

На шахте «Новодружеская» госпредприятия «Лисичанскуголь» погиб 27-летний горняк.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook.

«На шахте "Новодружеская" ГП "Лисичанскуголь" погиб горняк. Для того, чтобы получить его тело со дна водосборника, пришлось включить горноспасателей и водолаза. Парню было 27 лет», - написал он.

По словам Михаила Волынца, будет создана комиссия, которая проведет расследование летального исхода.