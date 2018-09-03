Оккупанты запретили мужчинам призывного возраста выезжать из ОРДЛО в РФ

Российская оккупационная администрация запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сегодня во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная администрация скрыто запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – сказал он.

Кроме того, по словам Прауты, введены и другие ограничения гражданских прав для населения мужского пола. «В частности, запрещено находиться на лечении не по месту прописки, или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации т.н. «правоохранительными органами», – заявил он.

«Указанные ограничения введены по требованию российских следователей и сотрудников органов ФСБ РФ, осуществляющих розыск т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольного оставления места службы. При этом, под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ», – подчеркнул Праута.