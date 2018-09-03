Комитет рекомендует Раде предоставить нацгвардийцам право на бесплатную реабилитацию

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять законопроект №6457 по обеспечению военнослужащих Национальной гвардии правом на бесплатную реабилитацию. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, комитет рекомендует принять соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 21 закона "О Национальной гвардии Украины" (относительно права на реабилитацию) в качестве основы. Такое решение члены комитета приняли после обсуждения законопроекта на заседании 19 сентября.

Проектом предлагается обеспечить военнослужащих Нацгвардии, государственных служащих, работников, лиц, уволенных с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, ветеранов военной службы Национальной гвардии правом на бесплатную реабилитацию, а также правом на санаторно-курортное обеспечение.

Указано, что в действующем законе о Нацгвардии установленный порядок социальной и правовой защиты личного состава НГУ и членов их семей, однако, в законе отсутствует положение о праве на бесплатную реабилитацию, а также о праве на санаторно-курортное обеспечение военных Нацгвардии, госслужащих, работников, лиц, уволенных с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, и ветеранов военной службы НГУ.