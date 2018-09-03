СЦКК заявляет о провокационном обстреле Горловки боевиками

Украинская сторона СЦКК заявляет об обстреле незаконными вооруженными формированиями временно оккупированной Горловки. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Сегодня, 23 сентября, подконтрольные боевикам СМИ обнародовали информацию о якобы обстреле Вооруженными Силами Украины жилого сектора Горловки, в результате чего были повреждены 12 домов по улицам Нансена и Артиллеристов.

По утверждению боевиков, огонь велся якобы по направлению подконтрольного украинским властям Торецка (шахта Южная) с общим расходом в 135 боеприпасов. Жертв среди гражданского населения при этом зарегистрировано не было.

"Соответствующий провокационный обстрел действительно имел место, но был осуществлен из района бывшего бетонного завода в Горловке из 120-мм миномета с использованием 4-х боеприпасов", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данный факт подтверждает "преступные намерения вооруженных формирований Российской Федерации скомпрометировать Вооруженные Силы Украины, возложив на них ответственность за нарушение режима прекращения огня, несоблюдение Минских договоренностей и нанесение ущерба гражданскому населению".