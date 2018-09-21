СБУ вызывает на допрос Жириновского

Служба безопасности Украины вызывает российского политика Владимира Жириновского на допрос.

Об этом свидетельствует соответствующая повестка, размещенная на сайте СБУ.

Как отмечается, Жириновский вызывается в СБУ на допрос, запланированный на 27 сентября 2018 года.

"Повестка на имя гражданина Российской Федерации Владимира Жириновского о явке 27 сентября 2018 года в 09:00 в каб. № 716 к старшему следователю по ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования Главного следственного управления СБ Украины Македонского В.П., который находится по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, д. 33 для обеспечения участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 12014000000000292 в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.