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Военные освободили хутор Вольный (фото)

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские военные показали фото освобожденного хутора Вольный на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Военные освободили хутор Вольный (фото)

«В хуторе Вильный офицеры украинской стороны СЦКК задокументировали разрушения восьми жилых домов местных жителей в результате обстрелов боевиками», - говорится в сообщении.

Военные освободили хутор Вольный (фото)

Также отмечается, что 23 сентября 2018 украинская сторона СЦКК обеспечила координацию выполнения первоочередных работ по восстановлению электроснабжения в Золотом-4.


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