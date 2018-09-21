Военные освободили хутор Вольный (фото)

Украинские военные показали фото освобожденного хутора Вольный на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

«В хуторе Вильный офицеры украинской стороны СЦКК задокументировали разрушения восьми жилых домов местных жителей в результате обстрелов боевиками», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 23 сентября 2018 украинская сторона СЦКК обеспечила координацию выполнения первоочередных работ по восстановлению электроснабжения в Золотом-4.