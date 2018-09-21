Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 35 тыс. человек

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 23 сентября 2018 года, пересекли 35 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 35 тысяч человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8330 человек и 1100 транспортных средств;

"Марьинка" - 8490 человек и 1570 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6720 человек и 1440 транспортных средств;

"Гнутово" - 2920 человек и 750 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8540 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/45; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 20/10.