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Боевики за сутки 35 раз обстреляли украинские позиции

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 23 сентября, в результате обстрелов ранения получили трое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация на Донбассе обострилась, боевики за сутки 35 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В частности, из минометов обстреляны позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Пивденное и Майорское. Кроме того, позиции военных вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе.

В то же время, по данным разведки, четырех боевиков ликвидировали, еще столько же получили ранения. С утра противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, потерь среди личного состава нет.


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