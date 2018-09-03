На Луганщине будут судить заказчика и рабочих, превративших подсобников в рабов

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, незаконно лишала воли и издевалась над двумя жителями области, передает пресс-служба ведомства.

Так, подсобные рабочие по приказу хозяина незаконно удерживали и издевались над двумя подсобными работниками.

В ходе расследования установлено, что хозяин дома, будучи недовольным качеством ремонтных работ, вступил в преступный сговор со знакомыми рабочими, которые в дальнейшем заставляли своих коллег выполнять работу по хозяйству, угрожая применением физического насилия,

Насилие также сопровождалось причинением физических страданий и причинением телесных повреждений, злоумышленники заставляли потерпевших звонить своим родственникам для получения денежных средств, для якобы увольнения, а также для якобы погашения долга.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.