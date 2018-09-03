Боевики не пустили миссию ОБСЕ к мониторингу в двух населенных пунктах на Донбассе

Пророссийские боевики не допустили миссию ОБСЕ к мониторингу в двух населенных пунктах на Донбассе.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики не допустили ОБСЕ к мониторингу в населенных пунктах Безымянное и Заиченко

"Боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 20 сентября 2018 года, оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районах Безымянное, Заиченко", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что боевики продолжают нарушать объявленное с 29 августа 2018 года “школьное перемирие" на Донбассе.