165 детей из ОРЛО зарегистрировались на курсы дистанционного обучения в Украине

В сентябре 2018 на курсы дистанционного обучения зарегистрировались 165 детей из ОРЛО.

Об этом в эфире Общественного радио сообщил председатель прифронтовой Станично-Луганской райгосадминистрации в Луганской области Юрий Золкин.

Он отметил, что на сентябрь 2018 количество учащихся с оккупированных территорий, которые хотят сдать ВНО, увеличилось. В сентябре 2017 года на курсы дистанционного обучения всего было зарегистрировано около 30 детей.