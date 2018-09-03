На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 20 сентября 2018 года, на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера боевики 22 раза обстреливали украинские позиции.

"В результате боевых действий потерь за прошедшие сутки среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в течение суток было ликвидировано двое боевиков, еще четверо ранены.

Также, по сообщению Минобороны, по состоянию на 11:30 на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов, потерь в рядах ООС нет.