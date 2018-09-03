Наев вместе с полицией проверил обновленные блокпосты в Луганской области

20 сентября, командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, заместитель командующего ООС полковник полиции Сергей Кондрашенко и начальник ГУНП в Луганской области полковник полиции Сергей Колесник проинспектировали обновленные и модернизированные блокпосты «Лисичанск-Горное» и «Новоахтырка». Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Работы по реконструкции и модернизации пунктов стоп-контроля проводились в рамках оптимизации работы блокпостов, которая началась с началом проведения Операции объединенных сил.

Сообщается, что на блокпостах обеспечены надлежащие условия для несения службы полицейскими, улучшены бытовые условия. Здесь созданы условия, которые позволят быстрее и комфортнее для гражданского населения проводить проверки лиц и транспортных средств, пересекающих блокпосты.

На территории блокпостов усилиями дорожников Луганщины положен новый асфальт, установлена система разделения автотранспортных потоков, что позволило увеличить пропускную способность пунктов контроля, установлены модули с компьютерной техникой для проверки по базам МВД и модули для отдыха полицейских. Проведена связь, интернет, освещение, отопление и видеонаблюдения. Созданы специальные Wi-Fi зоны для граждан и специальные места для ожидания, оборудованы туалеты для граждан.

Правоохранители, которые отличились в службе, получили благодарности от командующего и главы полиции Луганщины.