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Правоохранители задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения

Сегодня, 12:05 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы в начале 2018 года установили, что группа дельцов переправляла в страну-агрессор детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационной защиты. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по заказу представителей ФСБ злоумышленники через курьеров передавали комплектующие, в частности для ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами. По информации СБ Украины, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированиям так называемых "Д/ЛНР"», – сообщили в пресс-центре.

Во время ряда санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела в нескольких регионах Украины правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронную переписку с заказчиками из России. Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальных комплекса «Топаз-2000».

«Оперативники спецслужбы установили, что один из фигурантов дела пытался возобновить противоправные поставки товаров двойного назначения в РФ. Сейчас один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой – объявлен во всеукраинский розыск», – отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.


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