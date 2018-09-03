РФ продолжает снабжать боевиков в ОРДЛО топливом

Продолжаются поставки горюче-смазочных материалов и топлива для незаконных вооруженных формирований с территории РФ на ж/д станции в оккупированных Ровеньках и Луганске.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, для обеспечения деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск за недельный период с территории России было доставлено до 4 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ж/д. станции Ровеньки и Луганск).