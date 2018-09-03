Боевики 22 раза обстреляли позиции украинских войск

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино. Также под огонь минометов на Луганском направлении попал опорный пункт вблизи Крымского.

"В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожили, четверо ранены", - говорится в сообщении.

С утра боевики уже 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди военных нет.