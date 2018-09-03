В ДНР рассказали, как убили Захарченко

В так называемом "МГБ ДНР" заявили, обнаружили в ресторане "Сепар", где погиб главарь Александр Захарченко, еще одно взрывное устройство. Об этом сообщает ФАН ссылаясь на собственные источники в фейковом "МГБ".

Сообщается, что это устройство отличается "полной автономностью и независимостью от внешних радио- или кабельных сигналов".

"Взрыватель получал команду от мини-видеокамеры, которая была связана с его собственной системой распознавания лиц", — говорится в сообщении.

По словам сепаратистских СМИ, эта система распознавания лиц была настроена на профиль главаря "ДНР" Александра Захарченко и должна была сработать в том случае, если взрывное устройство, расположенное возле входа в ресторан, по каким-либо причинам не идентифицирует его.

По словам, устройство выполнено "из импортных комплектующих и с использованием специального программного обеспечения".

Как сообщалось, Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа.