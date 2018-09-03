На Луганщине полицейские выявили женщину, которая без документов путешествовала с младенцем на руках

На Луганщине полиция обнаружила женщину, путешествовавшую с младенцем без каких-либо документов. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что вечером 19 сентября сотрудниками Новоайдарского отдела полиции и БПОП «Полтава», которые несут службу на блокпосту, расположенном на южной окраине с. Новоайдар, во время проверки пассажирского автобуса «Северодонецк – Станица Луганская», была обнаружена женщину с 3-х месячным младенцем без документов, которая не смогла внятно объяснить чей у нее ребенок и куда она на ночь глядя ночь с ней едет.

«Женщина во время общения с сотрудниками полиции постоянно меняла версии своего путешествия. Сначала рассказывала о том, что она из города Краматорск Донецкой области сбежала от мужа, потому что он ее обижает, и планировала попасть в с. Трехизбенка, оттуда "перебраться" на оккупированную территорию, чтобы продолжить свой путь в город Сорокино (Краснодон), где ее ожидают родственники и еще трое ее детей. Версии ее путешествия менялись каждую минуту, то она едет в Луганск, то едет в Первомайск. Но, то что она не помнила возраст своих детей и не могла четко указать, где именно находятся ее дети и с чьим ребенком она едет, очень насторожило сотрудников полиции», – рассказали в пресс-службе.

Было принято решение до утра поместить женщину с ребенком в больницу, чтобы врачи осмотрели младенца, накормили и провели все необходимые медицинские и гигиенические мероприятия. А за время ее нахождения в больнице установить личность женщины.

Уже утром сотрудниками полиции было установлено, что женщина 1996 года рождения, в июне 2018 года в Краматорске родила девочку.