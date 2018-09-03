Украина зафиксировала 489 обстрелов со стороны боевиков за время «школьного» перемирия

По состоянию на 17 сентября Украина зафиксировала 489 обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков во время «школьного перемирие» на Донбассе.

Об этом написала Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы, на своей странице в Facebook.

«Трижды были обстреляны населенные пункты - Красногоровка, Майорск Водяное. По данным СММ ОБСЕ в период с 3 по 9 сентября вдвое увеличилось количество нарушений режима прекращения огня. В нарушение всех норм права и международных обязательств продолжаются поставки и российской военной техники и вооруженных формирований на территорию ОРДЛО. В своем отчете от 10 августа 2018 года СММ ОБСЕ зафиксировала присутствие 4 новейших радиолокационных систем производства РФ - "Леер", Красуха - 2 "," Былина " и " Репеллент - 1 "на этой территории Донбасса», - сообщила Олифер