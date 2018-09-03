В очередях на КПВВ Донбасса летом умерли шесть человек

Летом текущего года минимум шесть человек скончались, ожидая своей очереди на переход через контрольные пункты въезда–выезда на Донбассе. Среди погибших - пятеро мужчин и одна женщина.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за 16 мая-15 августа.

Кроме этого, правозащитники отмечают, что за указанный период на КПВВ «Станица Луганская» ежедневно до 100 человек чувствовали недомогание. В ООН напоминают, что большинство пересекающих линию разграничения – люди пожилого возраста, у многих есть проблемы со здоровьем.