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В очередях на КПВВ Донбасса летом умерли шесть человек

Сегодня, 12:38 citynews.net.ua | Напечатать

Летом текущего года минимум шесть человек скончались, ожидая своей очереди на переход через контрольные пункты въезда–выезда на Донбассе. Среди погибших - пятеро мужчин и одна женщина.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за 16 мая-15 августа.

Кроме этого, правозащитники отмечают, что за указанный период на КПВВ «Станица Луганская» ежедневно до 100 человек чувствовали недомогание. В ООН напоминают, что большинство пересекающих линию разграничения – люди пожилого возраста, у многих есть проблемы со здоровьем.


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