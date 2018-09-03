С начала войны на Донбассе погибли 2911 украинских военных

С начала боевых действия на Донбассе погибли 2911 украинских военных. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы не допустим реванша. И никогда Путин больше не будет принимать решения за украинский народ», - сказал он.

Президент подчеркнул, что «украинский народ и украинская власть никогда не будут больше спрашивать у Путина разрешения идти в Европу».

«Завоевали. И всегда должны помнить, что мы с вами заплатили очень высокую цену. 2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте за само право нашего выбора», - сказал Президент. «Поэтому мы будем действовать решительно, настойчиво и смело. Борьба за независимую соборную Украину продолжается, но мы выйдем из этой борьбы победителями. Я в этом вместе с вами уверен. Никогда Россия не вернется в Украину», - подытожил глава государства.