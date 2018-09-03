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В правительстве разобрались с реабилитацией бойцов ООС

Сегодня, 17:46 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 19 сентября, правительство приняло разработанное Министерством социальной политики распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Украины от 12 июля 2017 № 475», согласно которому лицам, которые участвовали в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, будут предоставляться услуги по физической, медицинской, психологической реабилитации, а также по социальной и профессиональной адаптации.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этим распоряжением действие Государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной адаптации участников АТО на период до 2022 года будет распространяться и на лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в операции Объединенных сил, – прим. ред.).


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