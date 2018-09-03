Почти 200 заключенных хотят перевестись из ОРДЛО в Украину

Почти 200 заключенных хотят перевестись из ОРДЛО в УкраинуСегодня, 15:09
184 заключенных, которые были осуждены до 2014 года и сейчас отбывают наказание на временно оккупированных территориях Донбасса, просят перевести их на подконтрольную Украине территорию.
Об этом говорится в докладе ООН по правам человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2018 года, сообщает Hromadske.
При этом прогресса в переводе этих заключенных нет, отмечается в докладе.
Кроме того, в ООН сообщили, что некоторых заключенных боевики держат под стражей, хотя их срок наказания уже истек. Их обещают выпустить только при условии, что заключенные обяжутся не покидать подконтрольную боевикам территорию.
Также в докладе сообщается, что у освобожденных на оккупированных территориях не всегда есть действительные паспорта или документы, удостоверяющие личность. В ООН считают, что это существенно ограничивает их свободу передвижения и подвергает их риску ареста