Почти 200 заключенных хотят перевестись из ОРДЛО в Украину

184 заключенных, которые были осуждены до 2014 года и сейчас отбывают наказание на временно оккупированных территориях Донбасса, просят перевести их на подконтрольную Украине территорию.

Об этом говорится в докладе ООН по правам человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2018 года, сообщает Hromadske.

При этом прогресса в переводе этих заключенных нет, отмечается в докладе.

Кроме того, в ООН сообщили, что некоторых заключенных боевики держат под стражей, хотя их срок наказания уже истек. Их обещают выпустить только при условии, что заключенные обяжутся не покидать подконтрольную боевикам территорию.