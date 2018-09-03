Кабмин выделил денежную помощь семьям 17 погибших участников АТО

Кабинет министров Украины принял решение о выделение денежной помощи семьям 17 погибших участников Антитеррористической операции на Донбассе. Соответствующие документы есть в распоряжении издания РБК-Украина.

Согласно распоряжению правительства, Министерству социальной политики выделили из резервного фонда государственного бюджета 29,4 млн гривен для единоразовой помощи членам семей 17 погибших при участии в антитеррористической операции, а также 24 участникам АТО, которые получили инвалидность.

В Минсоцполитики уточнили, что из этой суммы 18,5 млн гривен направят членам семей 17 погибших. Трем участникам АТО с I группой инвалидности выделят 2 млн гривен, 8 (со II группой) - 3,5 млн гривен и 13 (c III группой) - 5,3 млн гривен