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В ПФУ рассказали об электронном пенсионном удостоверении

Сегодня, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

Пенсионный фонд Украины  продолжает принимать заявления на изготовление электронного пенсионного удостоверения  всем желающим пенсионерам. Сейчас ими пользуется почти 400 тысяч пенсионеров и из числа внутренне перемещенных лиц. Именно они, согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» первыми их начали получать. О том, что такое ЭПУ, каковы его преимущества и как его получить, сегодня, 17 сентября, рассказали в пресс-службе ПФУ.

Электронное пенсионное удостоверение – это пластиковая карточка, которая сочетает в себе и банковскую карточку, на которую поступают пенсионные выплаты, и удостоверение личности с соответствующими персональными данными. «Соответственно, предъявив удостоверение, пенсионер может воспользоваться льготами, которые ему гарантирует статус: бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки в магазинах, аптеках и тому подобное», – отмечается в сообщении.

Также ЭПУ уже содержит электронную цифровую подпись, которая позволяет получать электронные документы на веб-порталах органов власти.

Получить ЭПУ может любой пенсионер. На новый документ можно заменить уже имеющееся бумажное удостоверение. «В то же время переход на новый тип документа не является обязательным, ранее выданные удостоверения продолжают быть действительными», –подчеркивают в ПФУ.

Так, чтобы получить ЭПУ, нужно обратиться в отделение ПФУ по месту жительства и подать заявление. Заявление формируется автоматически из данных, имеющихся в базе ПФУ. Пенсионеру необходимо его лишь подписать.

Для изготовления документа пенсионерам, желающим получить новое удостоверение вместо предыдущего, могут быть использованы фото, имеющиеся в базе данных ПФУ. Те, кто изготавливает ЭПУ впервые, могут предоставить фото или сфотографироваться непосредственно в отделении ПФУ.

Изготавливает ЭПУ, которое одновременно является платежной карточкой, Ощадбанк. «Сейчас Пенсионный фонд ведет переговоры с другими банками о такой возможности», – отметили в ПФУ.

Изготавливается удостоверение в течение 30 дней и выдается в выбранном отделении банка.


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