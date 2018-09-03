Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек

За минувшие сутки, 18 сентября 2018 года, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли более 43 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись по графику и работают в штатном режиме. Утром на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/35; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/30.

Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 43,3 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9190 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 9390 человек и 1670 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8440 человек и 1550 транспортных средств;

"Гнутово" - 4260 человек и 930 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 12010 человек.