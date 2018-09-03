Ситуация в зоне ООС: 25 обстрелов за сутки

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 18 сентября, погибли двое украинских военных, еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки противник 25 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов. Под обстрелы попали военные в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Пивденное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения. По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожили, пятеро ранены", - отметили в штабе.

С утра противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции военных вблизи Троицкого, Березового и Лебединского. Потерь среди Объединенных сил нет.