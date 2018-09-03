Наев рассказал Хугу о ситуации на Донбассе

17 сентября, по просьбе первого заместителя СММ ОБСЕ, состоялась рабочая встреча Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с командой СММ ОБСЕ во главе с Александром Хугом.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В ходе встречи, Командующий объединенных сил обратил внимание на то, что враг, скрывая свою деятельность в районах населенных пунктов Новоазовск, Зайченко, Верхнешироковское на Мариупольском направлении и в Леоново и Изварино, приближенных к государственной границе с Россией, блокирует доступ патрулям ОБСЕ в указанные районы. Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что враг с началом сентября увеличил применение тяжелого вооружения против подразделений Объединенных сил, но, осознав тщетность своих намерений и ощутив на себе адекватное реагирование со стороны украинских защитников, с середины текущего месяца значительно снизил интенсивность применения минометов .

Командующий объединенных сил также обсудил дальнейшие шаги по продолжению работ по восстановлению важных объектов, что стало возможным благодаря установлению режима тишины в Донецком и Мариупольском направлениях.