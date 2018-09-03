РФ поддерживает проведение «выборов» в ОРДЛО

В Москве выступили в поддержку «выборов» в ОРДЛО, которые планируют устроить поддерживаемые и контролируемые Россией вооруженные боевики, передает «Радио Свобода».

Представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов в интервью российскому агентству «ТАСС» назвал эти «выборы» «вынужденным шагом, который позволит устранить вакуум власти и обеспечит надлежащую управляемость на этой территории».

Он также утверждал, что последняя из минских договоренностей, известная как Минский комплекс мероприятий, регламентирует проведение выборов «на муниципальном уровне» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но «выборы народных советов и председателей республик», мол, не являются «государственными».