Генпрокурор просит лишить иммунитета Вилкула, Дунаева и Колесникова

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на лишение депутатского иммунитета троих нардепов Оппозиционного блока. Соответствующие документы он опубликовал у себя в Facebook.

Речь идет о депутатах Александре Вилкуле, Сергее Дунаеве и Дмитрии Колесникове.

По Вилкулу и Колесникову представления инициированы прокурорами Соколовым Е.А. и Самотканом В.М. из Днепропетровской области, а по Дунаеву - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Подписи Луценко на документах датированы 17 сентября.

Вилкул, экс-губернатор Днепропетровской области, подозревается в том, что в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельхозназначения, а на деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Что касается Колесникова, то по версии следствия, когда он был главой Агентства госимущества, из-за его действий стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

Дунаев якобы является учредителем ряда предприятий, данные о которых не задекларировал.