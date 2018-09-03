За день боевики совершили 5 обстрелов на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил с 7 утра до 18 часов вечера 17 сентября российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Водяное и Лебединское.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, - говорится в сообщении.