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На Луганщине отчитались о ремонте дорог

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области дорожные службы продолжают ремонт на участках дорог государственного и местного значения. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, работы продолжаются на участках Н-26 «Чугуев – Меловое» (6 участков общей протяженностью 15,1 км). Основные работы здесь завершены. Осталось привести в порядок обочины, провести разметку, установить новые знаки.

Ремонт на автодороге Р-66 КПП «"Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск» выполнен на 96%.

На 96,2% выполнен ремонт на дороге Т-13-13 «Троицк – Белокуракино – Старобельск».

Подготовлена ​​вся документация на выполнение работ на дороге Р-66. Также готова проектно-сметная документация на 4 участка дороги Н-21. Направление – «Старобельск – Новоайдар».

Также, по информации пресс-службы, находится на согласовании в бюджетном комитете выделение средств для таких дорог: Т-13-02 «КПП "Танюшевка" Старобельск – Бахмут»; Н-26 «Чугуев – Меловое».

В ЛугОГА добавили, что в этом году дорожники Луганщины участвовали в обустройстве реконструированных блокпостов «Новоайдар» и «Сватово», а также обновленном КПВВ «Станица Луганская». На территории пунктов контроля расширена проезжая часть, что позволит избежать очередей и пробок.


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