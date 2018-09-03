Сегодня, 17 сентября, Леонид Пасечник выдвинул свою кандидатуру на должность главы так называемой "ЛНР" на выборах 11 ноября Об этом сообщает Inside Donetsk на своем канале Telegram.

"Я пришел уведомить ЦИК о самовыдвижении в качестве кандидата на пост главы ЛНР" - сказал временно исполняющий обязанности т.н. "ЛНР". Председатель "ЦИК ЛНР" Кравченко подтвердила, что пакет документов соответствует порядку и требованиям. 11 ноября состоятся также выборы в "ДНР".