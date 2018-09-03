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Пасечник выдвинул свою кандидатуру на должность главы так называемой "ЛНР"

Сегодня, 16:51 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 17 сентября, Леонид Пасечник выдвинул свою кандидатуру на должность главы так называемой "ЛНР" на выборах 11 ноября Об этом сообщает Inside Donetsk на своем канале Telegram.

"Я пришел уведомить ЦИК о самовыдвижении в качестве кандидата на пост главы ЛНР" - сказал временно исполняющий обязанности т.н. "ЛНР". Председатель "ЦИК ЛНР" Кравченко подтвердила, что пакет документов соответствует порядку и требованиям. 11 ноября состоятся также выборы в "ДНР".


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