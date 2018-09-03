Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку представителей страны-агрессора и оккупационной "администрации" создать механизм финансового и материального обеспечения "ЛНР", передает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники решили восстановить часть производства на оккупированном Стахановском вагоноремонтном заводе. Организовали сделку "чиновники" оккупационных властей и коммерческая структура из РФ.

Продукцию организаторы планировали поставлять в Россию и некоторые страны СНГ. Для получения российских сертификатов дельцы от имени фирмы из РФ официально обратились к конструкторскому бюро, функционирующему на подконтрольной украинской власти территории. С помощью незаконно полученной технической документации они собирались легализовать производство и реализацию запчастей под видом продукции иностранного происхождения.

По материалам Службы безопасности Украины конструкторское бюро разорвало контракт с российской фирмой, техническая документация на комплектующие признана недействительной.